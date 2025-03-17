Мирра Андреева после победы над Соболенко в финале в Индиан-Уэллс: «Я не чувствовала себя расслабленной – я очень нервничала весь матч»

Мирра Андреева рассказала, как чувствовала себя во время финала в Индиан-Уэллс.

Россиянка обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко со счетом 2:6, 6:4, 6:3 и взяла титул на втором тысячнике подряд.

– Казалось, что после такого сложного первого сета во втором и третьем вы были свободны и очень расслаблены. Было ли у вас такое ощущение? Как вы этого добились?

– Это неправда. Я не чувствовала себя расслабленной – я очень нервничала весь матч. После первого сета я просто поняла, что то, что я делала, не работало, поэтому что-то надо менять.

Во втором сете я старалась играть агрессивнее. Я не сталась ее перебить – думаю, никто не может перебить Арину, потому что она очень мощный игрок. Я старалась сделать что-то, чтобы ей стало неудобно – и очко за очком, гейм за геймом у меня это вышло, – рассказала Андреева на пресс-конференции.