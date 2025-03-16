В финале «Мастерса» впервые будет два игрока, родившихся в 2000-е

На «Мастерсе» в Индиан-Уэллс будет два финалиста, родившихся в 2000-е.

Это Джек Дрэйпер (2001 г. р.) и Хольгер Руне (2003 г. р.).

Впервые в финал «Мастерса» или «Большого шлема» вышли два игрока, родившихся в 2000-х. Всего это будет второй финал уровня ATP , где оба финалиста родились после 2000 года. Первый состоялся в этом году в Аделаиде – Феликс Оже-Альяссим (2000 г.р.) обыграл Иржи Лехечку (2001 г.р.).