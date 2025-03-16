Руне одержал 150-ю победу в карьере. Из игроков, родившихся в 2000-х, только у троих больше побед

Хольгер Руне одержал 150-ю победу на уровне ATP.

21-летний датчанин стал четвертым игроком, родившимся в 2000-х и одержавшим 150 и более побед в туре. Также в этом списке:

Янник Синнер – 270 побед;

Феликс Оже-Альяссим – 231;

Карлос Алькарас – 224.

Сегодня Руне сыграет с Джеком Дрэйпером за титул «Мастерса» в Индиан-Уэллс.