Руне одержал 150-ю победу в карьере. Из игроков, родившихся в 2000-х, только у троих больше побед
Хольгер Руне одержал 150-ю победу на уровне ATP.
21-летний датчанин стал четвертым игроком, родившимся в 2000-х и одержавшим 150 и более побед в туре. Также в этом списке:
Янник Синнер – 270 побед;
Феликс Оже-Альяссим – 231;
Карлос Алькарас – 224.
Сегодня Руне сыграет с Джеком Дрэйпером за титул «Мастерса» в Индиан-Уэллс.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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