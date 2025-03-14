Руне после выхода в полуфинал в Индиан-Уэллс: «Игра и дисциплина у меня на уровне»
Хольгер Руне поделился эмоциями от выхода в полуфинал в Индиан-Уэллс.
Он обыграл Тэллона Грикспора 5:7, 6:3, 6:0 и шестой раз вышел в 1/2 «Мастерса».
– Чем ты больше всего гордишься в ментальном плане?
– Нахожу решения. Придумываю, как выигрывать. Игра и дисциплина у меня на уровне. Я забочусь о себе и своем теле.
Делаю все возможное, чтобы играть в каждом матче. Лучше понимаю то, что каждый день чувствуешь себя по-разному. Иногда приходится затратить больше усилий ради победы, – сказал Руне в интервью на корте.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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