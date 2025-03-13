Руне шестой раз вышел в полуфинал «Мастерса»
Хольгер Руне стал полуфиналистом турнира в Индиан-Уэллс.
В 1/4 он обыграл Тэллона Грикспора 5:7, 6:0, 6:3.
Руне шестой раз вышел в полуфинал «Мастерса». Ранее ему это удавалось в Париже (дважды), Монте-Карло, Риме и Цинциннати.
За четвертый финал «Мастерса» он поборется с Даниилом Медведевым или Артуром Фисом.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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