Хольгер Руне стал полуфиналистом турнира в Индиан-Уэллс.

В 1/4 он обыграл Тэллона Грикспора 5:7, 6:0, 6:3.

Руне шестой раз вышел в полуфинал «Мастерса». Ранее ему это удавалось в Париже (дважды), Монте-Карло, Риме и Цинциннати.

За четвертый финал «Мастерса» он поборется с Даниилом Медведевым или Артуром Фисом.