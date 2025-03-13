Алькарас выиграл 15-й матч подряд в Индиан-Уэллс
Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллс.
Третья ракетка мира обыграл Григора Димитрова – 6:1, 6:1. Он прервал серию из двух поражений от болгарина.
Алькарас выиграл 15-й матч подряд в Индиан-Уэллс и 15-й раз вышел в четвертьфинал «Мастерса».
Теперь он сыграет с Франсиско Серундоло.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
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