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Алькарас выиграл 15-й матч подряд в Индиан-Уэллс

Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

Третья ракетка мира обыграл Григора Димитрова – 6:1, 6:1. Он прервал серию из двух поражений от болгарина.

Алькарас выиграл 15-й матч подряд в Индиан-Уэллс и 15-й раз вышел в четвертьфинал «Мастерса».

Теперь он сыграет с Франсиско Серундоло.

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
logoГригор Димитров
logoФрансиско Серундоло
logoATP
logoBNP Paribas Open
logoКарлос Алькарас
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