Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

Третья ракетка мира обыграл Григора Димитрова – 6:1, 6:1. Он прервал серию из двух поражений от болгарина.

Алькарас выиграл 15-й матч подряд в Индиан-Уэллс и 15-й раз вышел в четвертьфинал «Мастерса».

Теперь он сыграет с Франсиско Серундоло.