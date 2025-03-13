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Алькарас о том, что отдал Димитрову всего два гейма: «Последние два раза я ему проиграл. Так что с ним всегда сложно»

Карлос Алькарас прокомментировал разгром Григора Димитрова.

Он обыграл болгарина в четвертом круге в Индиан-Уэллс – 6:1, 6:1.

«Играть с Григором очень тяжело. Он невероятно талантлив и может делать с мячом что захочет. Последние два раза я ему проиграл. Так что с ним всегда сложно.

Сегодня в таких условиях нам обоим было очень тяжело. Пришлось выживать. Я очень рад, что мог играть длинные розыгрыши и набрал хороший ритм, несмотря на условия. Рад, что прошел дальше», – сказал Алькарас в интервью на корте.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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logoГригор Димитров
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