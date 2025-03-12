Циципас ударил мячом в сумку Руне и получил предупреждение
Стефанос Циципас получил предупреждение за неспортивное поведение в игре с Руне.
Он уступил датчанину – 4:6, 4:6. Проиграв подачу во втором сете, Циципас ударил мячом в сумку соперника.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
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