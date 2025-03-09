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Рублев проиграл оба матча после титула в Дохе

Андрей Рублев проиграл на старте турнира в Индиан-Уэллс.

Во втором раунде россиянин уступил Маттео Арнальди – 4:6, 5:7. Во втором сете Рублев вел 3:0 с двойным брейком.

Для Рублева это второе поражение подряд. Он проиграл оба матча, которые провел после победы на турнире в Дохе.

Баланс Рублева в матчах с Арнальди теперь составляет 2:2.

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс&#8217;&#8216;
logoМаттео Арнальди
logoBNP Paribas Open
logoATP
logoАндрей Рублев
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