Рублев проиграл оба матча после титула в Дохе

Андрей Рублев проиграл на старте турнира в Индиан-Уэллс.

Во втором раунде россиянин уступил Маттео Арнальди – 4:6, 5:7. Во втором сете Рублев вел 3:0 с двойным брейком.

Для Рублева это второе поражение подряд. Он проиграл оба матча, которые провел после победы на турнире в Дохе.

Баланс Рублева в матчах с Арнальди теперь составляет 2:2.