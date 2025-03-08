Гирон в матче с Руудом впервые обыграл соперника из топ-5
Маркос Гирон в Индиан-Уэллс обыграл пятую ракетку мира Каспера Рууда.
Матч завершился со счетом 7:6(4), 3:6, 6:2.
Для 31-летнего Гирона это первая в карьере победа над игроком топ-5. До этого он проиграл таким соперникам 10 матчей.
Дальше американец сыграет с Алексеем Попыриным.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
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