Гирон в матче с Руудом впервые обыграл соперника из топ-5

Маркос Гирон в Индиан-Уэллс обыграл пятую ракетку мира Каспера Рууда.

Матч завершился со счетом 7:6(4), 3:6, 6:2.

Для 31-летнего Гирона это первая в карьере победа над игроком топ-5. До этого он проиграл таким соперникам 10 матчей.

Дальше американец сыграет с Алексеем Попыриным.