Дрэйпер о дисквалификации Синнера: «Он точно вернется еще сильнее. Я всегда старался его поддержать, говорил, что он очень меня вдохновляет»
Напомним, первую ракетку мира по соглашению с WADA отстранили с 9 февраля по 4 мая из-за двух положительных проб на клостебол, которые он сдал в марте прошлого года.
«Он точно вернется еще сильнее. Этот период и прошлый год были для него очень тяжелыми, я всегда старался его поддержать, говорил ему, что он очень меня вдохновляет – достижениями на корте, рабочей этикой. Это очень впечатляет. Он просто очень искренний и добрый парень и он заслужил весь свой успех. Жду с нетерпением, когда снова увижу его в туре».
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