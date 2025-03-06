Дрэйпер о дисквалификации Синнера: «Он точно вернется еще сильнее. Я всегда старался его поддержать, говорил, что он очень меня вдохновляет»

Джек Дрэйпер высказался в поддержку Янника Синнера.

Напомним, первую ракетку мира по соглашению с WADA отстранили с 9 февраля по 4 мая из-за двух положительных проб на клостебол, которые он сдал в марте прошлого года.

«Он точно вернется еще сильнее. Этот период и прошлый год были для него очень тяжелыми, я всегда старался его поддержать, говорил ему, что он очень меня вдохновляет – достижениями на корте, рабочей этикой. Это очень впечатляет. Он просто очень искренний и добрый парень и он заслужил весь свой успех. Жду с нетерпением, когда снова увижу его в туре».

«Если думаете, что Синнер ничего не знал – вы ни в чем не разбираетесь». Кафельников против WADA

Вы разгневаны развязкой допинг-дела Янника Синнера. Но винить надо систему, а не его

Как работает антидопинг в теннисе и почему игроки считают, что он рушит карьеры?

Синнера все же отстранили за допинг на 3 месяца. Для него это шикарный итог