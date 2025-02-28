Тони Надаль о деле Синнера: «Нельзя так относиться к человеку, пострадавшему от случайной ошибки. Нельзя наказывать за все подряд»
Он считает, что итальянец не заслужил 3 месяца дисквалификации за допинговое нарушение.
«Я много раз говорил и объяснял: я против этого наказания. Я лично знаю Синнера, и у него не было намерения ничего нарушать. Нельзя так относиться к человеку, пострадавшему от случайной ошибки. Нельзя наказывать за все подряд.
Наказывать нужно тех, кто умышленно нарушает правила ради личной выгоды. И я знаю, что Синнер не такой. Я знаю, что он не получил никакой выгоды. Так зачем его наказывать?
Некоторые говорят, что игроков, которые не первые ракетки мира, тоже наказывали – но это дела, в которых раньше были допущены ошибки. И я удивлен, что разные игроки выступают против Синнера – включая игроков высочайшего уровня. И даже тех, кто сам не до конца чист».
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