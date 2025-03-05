Рублев о новом покрытии в Индиан-Уэллс: «Вроде один турнир, а как будто четыре разных»

Андрей Рублев прокомментировал смену покрытия в Индиан-Уэллс.

С этого года турнир проводится на новом покрытии – таком же, как на «Мастерсе» в Майами.

«Я не знаю, быстрее или нет. Вроде цвет поменяли – был синий, а сейчас более фиолетовый.

А так здесь всегда условия тяжелые были. Объяснить их тяжело. Вроде один турнир, а как будто четыре разных. Играешь днем, в жару, вообще одни чувства. Играешь ночью – кардинально не похожие, вообще другие. На следующий день холодно – вообще третьи, какой-то необъяснимый фактор. И еще когда ветер сильный – четвертые. Один турнир из четырех разных кондиций. Поэтому у всех какие-то трудности здесь всегда», – сказал Рублев в интервью Софье Тартаковой для канала «Больше!»

Медведев ненавидел корты в Индиан-Уэллс – и их поменяли. Какими они стали?