Рублев о новом покрытии в Индиан-Уэллс: «Вроде один турнир, а как будто четыре разных»
Андрей Рублев прокомментировал смену покрытия в Индиан-Уэллс.
С этого года турнир проводится на новом покрытии – таком же, как на «Мастерсе» в Майами.
«Я не знаю, быстрее или нет. Вроде цвет поменяли – был синий, а сейчас более фиолетовый.
А так здесь всегда условия тяжелые были. Объяснить их тяжело. Вроде один турнир, а как будто четыре разных. Играешь днем, в жару, вообще одни чувства. Играешь ночью – кардинально не похожие, вообще другие. На следующий день холодно – вообще третьи, какой-то необъяснимый фактор. И еще когда ветер сильный – четвертые. Один турнир из четырех разных кондиций. Поэтому у всех какие-то трудности здесь всегда», – сказал Рублев в интервью Софье Тартаковой для канала «Больше!»
Медведев ненавидел корты в Индиан-Уэллс – и их поменяли. Какими они стали?
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал «Больше!»
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