Родриго Пачеко Мендес: «Мечтаю сыграть против Синнера. Хочу увидеть, как он меня уничтожит»
19-летний мексиканец – 356-я ракетка мира. На этой неделе в Акапулько он впервые выиграл матч на турнире ATP, победив Александра Вукича. Вчера Пачеко Мендес вышел в четвертьфинал на отказе Каспера Рууда.
«Мне с детства очень нравилось наблюдать за Рафой Надалем, потому что я тоже левша. У него невероятный стиль игры. Я пытался немного его копировать. Я мечтал стать как он. Я встретил его в Акапулько два года назад. Тогда он последний раз сыграл на этом турнире. Помню, у меня замерло сердце, потому что увидеть его – это как будто сон наяву».
О тренировках с топами
«[В прошлом] мне повезло потренироваться в Акапулько с Медведевым, Фрицем, Берреттини. Нужно быть очень сосредоточенным во время всех тренировок. Они не будут ошибаться. Они постоянно готовятся к турнирам, поэтому хотят качественно тренироваться. Выходя на корт, я стараюсь делать все возможное и прогрессировать».
С кем мечтает сыграть
«Я мечтаю сыграть против Синнера, потому что он сейчас №1 и играет нереально. Хочу увидеть, как он меня уничтожит (смеется)».
Цели на 2025 год
«Я бы хотел подняться в топ-200 и со следующего года играть квалификацию на «Шлемах». Было бы классно добиться этой цели. Сейчас я сосредоточен на турнирах в Мексике. Сначала Акапулько, а потом пять «Челленджеров» подряд. Для меня очень важна эта часть года. Стараюсь сыграть как можно лучше и воспользоваться возможностью подняться в рейтинге».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий