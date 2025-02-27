Родриго Пачеко Мендес: «Мечтаю сыграть против Синнера. Хочу увидеть, как он меня уничтожит»

Родриго Пачеко Мендес рассказал, кто его кумир в теннисе.

19-летний мексиканец – 356-я ракетка мира. На этой неделе в Акапулько он впервые выиграл матч на турнире ATP, победив Александра Вукича. Вчера Пачеко Мендес вышел в четвертьфинал на отказе Каспера Рууда.

«Мне с детства очень нравилось наблюдать за Рафой Надалем, потому что я тоже левша. У него невероятный стиль игры. Я пытался немного его копировать. Я мечтал стать как он. Я встретил его в Акапулько два года назад. Тогда он последний раз сыграл на этом турнире. Помню, у меня замерло сердце, потому что увидеть его – это как будто сон наяву».

О тренировках с топами

«[В прошлом] мне повезло потренироваться в Акапулько с Медведевым, Фрицем, Берреттини. Нужно быть очень сосредоточенным во время всех тренировок. Они не будут ошибаться. Они постоянно готовятся к турнирам, поэтому хотят качественно тренироваться. Выходя на корт, я стараюсь делать все возможное и прогрессировать».

С кем мечтает сыграть

«Я мечтаю сыграть против Синнера, потому что он сейчас №1 и играет нереально. Хочу увидеть, как он меня уничтожит (смеется) ».

Цели на 2025 год

«Я бы хотел подняться в топ-200 и со следующего года играть квалификацию на «Шлемах». Было бы классно добиться этой цели. Сейчас я сосредоточен на турнирах в Мексике. Сначала Акапулько, а потом пять «Челленджеров» подряд. Для меня очень важна эта часть года. Стараюсь сыграть как можно лучше и воспользоваться возможностью подняться в рейтинге».