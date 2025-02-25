Чилич впервые с «Ролан Гаррос»-2022 обыграл соперника из топ-10

Марин Чилич вышел во второй круг турнира в Дубае.

Он обыграл восьмую ракетку мира Алекса де Минаура – 6:2, 3:6, 6:3.

Чилич обыграл соперника из топ-10 впервые с «Ролан Гаррос »-2022, где в четвертом круге он выбил Даниила Медведева , а в четвертьфинале – Андрея Рублева . 36-летний хорват, который на этой неделе занимает 187-ю строчку рейтинга, прервал серию из пяти поражений от представителей первой десятки. Его баланс побед и поражений в матчах с топ-10 за карьеру – 37:98.

Это был второй матч Чилича в 2025-м. Он начал сезон поражением от Карлоса Алькараса в Дохе.

Теперь Чилич встретится с Алексеем Попыриным .