Чилич впервые с «Ролан Гаррос»-2022 обыграл соперника из топ-10
Марин Чилич вышел во второй круг турнира в Дубае.
Он обыграл восьмую ракетку мира Алекса де Минаура – 6:2, 3:6, 6:3.
Чилич обыграл соперника из топ-10 впервые с «Ролан Гаррос»-2022, где в четвертом круге он выбил Даниила Медведева, а в четвертьфинале – Андрея Рублева. 36-летний хорват, который на этой неделе занимает 187-ю строчку рейтинга, прервал серию из пяти поражений от представителей первой десятки. Его баланс побед и поражений в матчах с топ-10 за карьеру – 37:98.
Это был второй матч Чилича в 2025-м. Он начал сезон поражением от Карлоса Алькараса в Дохе.
Теперь Чилич встретится с Алексеем Попыриным.
Опубликовала: Любовь Энина
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