Баес защитил титул в Рио
31-я ракетка мира Себастьян Баес второй год подряд выиграл турнир в Рио.
Впервые в истории турнира игрок смог защитить титул.
В финале аргентинец победил Александра Мюллера со счетом 6:2, 6:3.
Для Баеса это седьмой титул в карьере, шестой на грунте и второй категории ATP 500.
Он платит тренерам деньгами от главной порно-платформы мира. История Александра Мюллера
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’’
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