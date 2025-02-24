31-я ракетка мира Себастьян Баес второй год подряд выиграл турнир в Рио.

Впервые в истории турнира игрок смог защитить титул. В финале аргентинец победил Александра Мюллера со счетом 6:2, 6:3. Для Баеса это седьмой титул в карьере, шестой на грунте и второй категории ATP 500. Он платит тренерам деньгами от главной порно-платформы мира. История Александра Мюллера