Де Минаур о том, как изменилась игра против топ-10: «Люди сильнее бьют по мячу. Теряется вариативность – в матчах с Федерером и Надалем ее было больше»
– Сравните десятку сильнейших игроков сейчас и пять-шесть лет назад: изменились ли стили игры, удары, подача?
– Мне кажется, сейчас растет скорость ударов. Люди бьют по мячу с большей силой. И немного теряется вариативность, которая была в матчах с такими игроками, как, например, Роджер [Федерер].
Все становится более быстрым из-за технологий, ракеток, мячей. Условия медленнее, все бьют по мячу намного сильнее.
Средняя скорость мяча – я бы хотел это проверить – но я почти уверен, что она выросла с тех пор, как я пришел в тур. Все стало немного быстрее, и времени на то, чтобы что-то сообразить, стало меньше.
Раньше были игроки как Рафа, который экстремально крутил мяч, у его ударов была тяжесть, траектория. Это абсолютно другие удары, но было хотя бы время на подумать. Ты мог сыграть по-разному, было больше углов.
Сейчас кажется, что мяч летит очень быстро и мощно – думаю, это лучшее описание.
Мне, как игроку, приходится адаптироваться и находить способы бить по мячу немного сильнее, просто чтобы адаптироваться. Адаптируйся или умри (смеется).
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