Де Минаур о том, как изменилась игра против топ-10: «Люди сильнее бьют по мячу. Теряется вариативность – в матчах с Федерером и Надалем ее было больше»

Алекс де Минаур рассказал, как поменялся стиль игры топ-10 за последние годы.

– Сравните десятку сильнейших игроков сейчас и пять-шесть лет назад: изменились ли стили игры, удары, подача?

– Мне кажется, сейчас растет скорость ударов. Люди бьют по мячу с большей силой. И немного теряется вариативность, которая была в матчах с такими игроками, как, например, Роджер [Федерер].

Все становится более быстрым из-за технологий, ракеток, мячей. Условия медленнее, все бьют по мячу намного сильнее.

Средняя скорость мяча – я бы хотел это проверить – но я почти уверен, что она выросла с тех пор, как я пришел в тур. Все стало немного быстрее, и времени на то, чтобы что-то сообразить, стало меньше.

Раньше были игроки как Рафа, который экстремально крутил мяч, у его ударов была тяжесть, траектория. Это абсолютно другие удары, но было хотя бы время на подумать. Ты мог сыграть по-разному, было больше углов.

Сейчас кажется, что мяч летит очень быстро и мощно – думаю, это лучшее описание.

Мне, как игроку, приходится адаптироваться и находить способы бить по мячу немного сильнее, просто чтобы адаптироваться. Адаптируйся или умри (смеется).