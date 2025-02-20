Лехечка о победе над Алькарасом: «Я знал, что моего уровня достаточно, чтобы показывать такой теннис»
Чех победил его в четвертьфинале в Дохе со счетом 6:3, 3:6, 6:4.
– Люди назовут эту победу самой крупной в вашей карьере. Как вы себя ощущаете?
– Великолепно. С самого начала в матче все постоянно менялось. А победа в таком матче над таким игроком – огромное достижение. Я в себя верил. Я знал, что моего уровня достаточно, чтобы показывать такой теннис. Верю, что если буду более стабильным, то буду показывать такие результаты все чаще.
– Какая часть вашей игры была самой важной?
– То, что я в нее верил. Я не сдавался. Я хотел играть агрессивно, в свой теннис, даже когда ошибался в первом сете. Я хотел заставить его играть на пределе. И просто ждал момента, чтобы собрать все вместе. Так что ключевым сегодня было доверие к своей игре.
За выход в финал Лехечка поборется с Маттео Берреттини или Джеком Дрэйпером.
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