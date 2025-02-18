Матч Мирры Андреевой в Дубае перенесли на среду
На турнире WTA в Дубае отменен матч Мирры Андреевой.
Организаторы «тысячника» объявили о переносе некоторых матчей вторника на среду из-за перерывов в игровом дне, вызванных из-за дождя.
В частности, на завтра перенесены следующие матчи:
Циньвэнь Чжэн (7) – Пейтон Стернс;
Мирра Андреева (12) – Маркета Вондроушова.
Еще два матча перенесли на другие корты, чтобы успеть закончить сегодня.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @ReemAbulleil
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