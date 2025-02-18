Матч Мирры Андреевой в Дубае перенесли на среду

На турнире WTA в Дубае отменен матч Мирры Андреевой.

Организаторы «тысячника» объявили о переносе некоторых матчей вторника на среду из-за перерывов в игровом дне, вызванных из-за дождя.

В частности, на завтра перенесены следующие матчи:

Еще два матча перенесли на другие корты, чтобы успеть закончить сегодня.