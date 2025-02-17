Алькарас о том, что 5 лет назад провел первый матч на уровне ATP: «С самого начала это было как сон наяву»
Карлос Алькарас прокомментировал то, что уже пять лет выступает на уровне ATP.
Сегодня испанец обыграл Марина Чилича в первом круге в Дохе 6:4, 6:4.
– Завтра будет 5 лет с того дня, как вы сыграли свой первый матч на уровне ATP в Рио. Как бы вы описали тот путь, который прошли за эти пять лет?
– Это мечта. С самого начала это было как сон наяву. Я столкнулся со многими трудностями. Но с самого первого матча на уровне ATP я мечтал пройти этот путь – стать первой ракеткой мира, побеждать на «Больших шлемах»… Я бы назвал это мечтой, – сказал Алькарас в интервью на корте.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TheTennisLetter
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