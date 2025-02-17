Махач взял титул UTS в Гвадалахаре
24-я ракетка мира Томаш Махач стал чемпионом турнира UTS в Гвадалахаре.
В финале он обыграл Давида Гоффена – 17:15, 15:14, 19:10.
Это первый титул UTS для Махача. По ходу турнира он также обыграл Флавио Коболли, Якуба Меньшика и Адриана Маннарино.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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