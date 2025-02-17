Махач взял титул UTS в Гвадалахаре

24-я ракетка мира Томаш Махач стал чемпионом турнира UTS в Гвадалахаре.

В финале он обыграл Давида Гоффена – 17:15, 15:14, 19:10.

Это первый титул UTS для Махача. По ходу турнира он также обыграл Флавио Коболли, Якуба Меньшика и Адриана Маннарино.