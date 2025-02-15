Буэнос-Айрес (ATP). 1/2 финала. Фонсека играет с Дьере, Серундоло встретится с Мартинесом

Жоао Фонсека играет с Ласло Дьере в полуфинале турнира в Буэнос-Айресе.

Сетка здесь . IEB+ Argentina Open Буэнос-Айрес, Аргентина 10 – 16 февраля 2025 ATP 250 Призовой фонд – 658 390 долларов Открытые корты, грунт 1/2 финала