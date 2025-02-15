Кириос о трехмесячной дисквалификации Синнера: «Грустный день для тенниса, справедливости в нем просто не существует»

Ник Кириос отреагировал на трехмесячную дисквалификацию Янника Синнера.

«Максимально изворотливо 😭😅.

WADA сначала говорит, что будет дисквалификация на 1-2 года. Конечно, команда Синнера сделала все возможное чтобы получить это отстранение на 3 месяца – никаких упущенных титулов и призовых. Виновен или нет? Грустный день для тенниса, справедливости в нем просто не существует.

Я знаю многих игроков, которые разделяют мое мнение, поэтому мы думаем провести серию прямых эфиров на следующей неделе, чтобы все обсудить. Скоро объявим точное время», – написал Кириос.

Синнера все же отстранили за допинг на 3 месяца. Для него это шикарный итог