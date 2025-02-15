Кириос о трехмесячной дисквалификации Синнера: «Грустный день для тенниса, справедливости в нем просто не существует»
Ник Кириос отреагировал на трехмесячную дисквалификацию Янника Синнера.
«Максимально изворотливо 😭😅.
WADA сначала говорит, что будет дисквалификация на 1-2 года. Конечно, команда Синнера сделала все возможное чтобы получить это отстранение на 3 месяца – никаких упущенных титулов и призовых. Виновен или нет? Грустный день для тенниса, справедливости в нем просто не существует.
Я знаю многих игроков, которые разделяют мое мнение, поэтому мы думаем провести серию прямых эфиров на следующей неделе, чтобы все обсудить. Скоро объявим точное время», – написал Кириос.
Синнера все же отстранили за допинг на 3 месяца. Для него это шикарный итог
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @NickKyrgios
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