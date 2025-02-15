Фонсека отыграл два матчбола и впервые вышел в полуфинал ATP
Жоао Фонсека впервые вышел в полуфинал ATP.
В Буэнос-Айресе 18-летний бразилец обыграл Мариано Навоне – 3:6, 6:4, 7:5.
В третьем сете Фонсека уступал 3:5 и 15:40 на подаче. Во второй партии он тоже отыграл брейк.
Далее бразилец встретится с Ласло Дьере.
Опубликовал: Павел Ниткин
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