Медведев о расставании с Симоном: «Мы оказались слишком разными в некоторых аспектах и не смогли полноценно наладить контакт»
Даниил Медведев объяснил, почему больше не работает с Жилем Симоном.
– После Australian Open вы расстались с Жилем Симоном. Что он дал вам как тренер?
– Многое. У него были прекрасные идеи, и он привносил в работу много хорошего. Просто, как мне кажется, мы оказались слишком разными в некоторых аспектах. Мы не смогли полноценно наладить контакт, а это очень важно для игрока и тренера. Вот единственная причина, по которой мы решили прекратить сотрудничество. Но я считаю, что он обязательно поможет следующему игроку или игрокам, с которыми будет работать в дальнейшем.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: L’Équipe
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