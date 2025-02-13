Медведев о расставании с Симоном: «Мы оказались слишком разными в некоторых аспектах и не смогли полноценно наладить контакт»

Даниил Медведев объяснил, почему больше не работает с Жилем Симоном.

– После Australian Open вы расстались с Жилем Симоном. Что он дал вам как тренер?

– Многое. У него были прекрасные идеи, и он привносил в работу много хорошего. Просто, как мне кажется, мы оказались слишком разными в некоторых аспектах. Мы не смогли полноценно наладить контакт, а это очень важно для игрока и тренера. Вот единственная причина, по которой мы решили прекратить сотрудничество. Но я считаю, что он обязательно поможет следующему игроку или игрокам, с которыми будет работать в дальнейшем.