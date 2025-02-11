Мирра Андреева впервые в сезоне проиграла не Соболенко

Мирра Андреева не смогла выйти в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Дохе.

Она уступила Ребекке Шрамковой во втором круге 6:3, 3:6, 5:7. Словачка четвертый раз в сезоне обыграла соперницу из топ-20.

17-летняя россиянка впервые в сезоне проиграла не Арине Соболенко. Андреева уступила белоруске в Брисбене и на Australian Open.