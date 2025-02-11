Мирра Андреева впервые в сезоне проиграла не Соболенко
Мирра Андреева не смогла выйти в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Дохе.
Она уступила Ребекке Шрамковой во втором круге 6:3, 3:6, 5:7. Словачка четвертый раз в сезоне обыграла соперницу из топ-20.
17-летняя россиянка впервые в сезоне проиграла не Арине Соболенко. Андреева уступила белоруске в Брисбене и на Australian Open.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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