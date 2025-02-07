Доха (WTA). Касаткина встретится с Потаповой, Александрова выйдет на Соболенко, если обыграет Радукану

Прошла жеребьевка турнира WTA 1000 в Дохе, который начнется 9 февраля.

Арина Соболенко (1) и Джессика Пегула (6) попали в верхнюю четверть.

Екатерина Александрова сыграет с Эммой Радукану (WC) и может выйти на Соболенко.

Дарья Касаткина (10) и Анастасия Потапова поборются друг с другом. Анна Калинская (14) встретится с квалифаером.

Во второй четверти сыграют Коко Гауфф (3) и Эмма Наварро (8).

В третьей оказались Жасмин Паолини (4) и Циньвэнь Чжэн (7).

Диана Шнайдер (11) встретится с квалифаером, Людмила Самсонова (16) – с Лулу Сан .

В нижнюю четверть попали Ига Швентек (2) и Елена Рыбакина (5).

Мирра Андреева (12) сыграет с квалифаером.

Полностью сетка здесь .