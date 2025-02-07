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Доха (WTA). Касаткина встретится с Потаповой, Александрова выйдет на Соболенко, если обыграет Радукану

Прошла жеребьевка турнира WTA 1000 в Дохе, который начнется 9 февраля.

Арина Соболенко (1) и Джессика Пегула (6) попали в верхнюю четверть.

Екатерина Александрова сыграет с Эммой Радукану (WC) и может выйти на Соболенко.

Дарья Касаткина (10) и Анастасия Потапова поборются друг с другом. Анна Калинская (14) встретится с квалифаером.

Во второй четверти сыграют Коко Гауфф (3) и Эмма Наварро (8).

В третьей оказались Жасмин Паолини (4) и Циньвэнь Чжэн (7).

Диана Шнайдер (11) встретится с квалифаером, Людмила Самсонова (16) – с Лулу Сан.

В нижнюю четверть попали Ига Швентек (2) и Елена Рыбакина (5).

Мирра Андреева (12) сыграет с квалифаером.

Полностью сетка здесь.

Опубликовала: Любовь Энина
logoАрина Соболенко
logoЭмма Радукану
logoЕкатерина Александрова
logoДжессика Пегула
logoДарья Касаткина
logoАнна Калинская
logoАнастасия Потапова
logoКоко Гауфф
logoЭмма Наварро
logoДиана Шнайдер
logoЛюдмила Самсонова
logoЦиньвэнь Чжэн
logoЖасмин Паолини
logoЛулу Сан
logoМирра Андреева
logoЕлена Рыбакина
logoИга Швентек
logoQatar Total Open
logoWTA
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