Доха (WTA). Касаткина встретится с Потаповой, Александрова выйдет на Соболенко, если обыграет Радукану
Прошла жеребьевка турнира WTA 1000 в Дохе, который начнется 9 февраля.
Арина Соболенко (1) и Джессика Пегула (6) попали в верхнюю четверть.
Екатерина Александрова сыграет с Эммой Радукану (WC) и может выйти на Соболенко.
Дарья Касаткина (10) и Анастасия Потапова поборются друг с другом. Анна Калинская (14) встретится с квалифаером.
Во второй четверти сыграют Коко Гауфф (3) и Эмма Наварро (8).
В третьей оказались Жасмин Паолини (4) и Циньвэнь Чжэн (7).
Диана Шнайдер (11) встретится с квалифаером, Людмила Самсонова (16) – с Лулу Сан.
В нижнюю четверть попали Ига Швентек (2) и Елена Рыбакина (5).
Мирра Андреева (12) сыграет с квалифаером.
Полностью сетка здесь.
Опубликовала: Любовь Энина
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