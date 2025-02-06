Рублев о том, что взял у Марожана реванш за поражение в Гонконге: «Сейчас более уверен в себе»
Андрей Рублев прокомментировал победу над Фабианом Марожаном в Роттердаме.
Он обыграл венгра 7:6(2), 7:6(7). В интервью на корте у него спросили, как он забрал второй сет после упущенной подачи на матч при счете 5:4.
«Честно говоря, не знаю. Я начал немного расстраиваться, но подавил это чувство по ходу тай-брейка. Я успокоился и, думаю, поэтому смог довести дело до конца».
Рублев взял у Марожана реванш за поражение в Гонконге.
«В Гонконге я проводил первый матч в сезоне, поэтому был слишком напряжен, а Фабиан в важные моменты сыграл очень хорошо. Я знал, что сегодня все будет по-другому, потому что сейчас более уверен в себе. Я боролся и в итоге смог одержать победу».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт ATP
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