Рублев вышел в четвертьфинал на втором турнире подряд и сыграет с Хуркачем
Андрей Рублев прошел Фабиана Марожана во втором круге в Роттердаме.
Он обыграл венгра 7:6(2), 7:6(7) и вышел в четвертьфинал на втором турнире подряд. При этом россиянин не подал на матч при счете 5:4.
Дальше он поборется с Хубертом Хуркачем, которому уступает 2:3 в личных встречах.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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