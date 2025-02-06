Рублев вышел в четвертьфинал на втором турнире подряд и сыграет с Хуркачем

Андрей Рублев прошел Фабиана Марожана во втором круге в Роттердаме.

Он обыграл венгра 7:6(2), 7:6(7) и вышел в четвертьфинал на втором турнире подряд. При этом россиянин не подал на матч при счете 5:4.

Дальше он поборется с Хубертом Хуркачем, которому уступает 2:3 в личных встречах.