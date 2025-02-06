Даллас (ATP). 2-й круг. Шелтон играет с Муньяром, Фриц встретится с Шаповаловым, Рууд – с Ммо, Опелка – с Норри, Тиафу выбыл
Тэйлор Фриц сыграет с Денисом Шаповаловым во втором круге в Далласе.
Каспер Рууд встретится с Майклом Ммо.
Сетка турнира здесь.
Dallas Open
Даллас, США
3 – 9 февраля 2025
ATP 500
Призовой фонд – 2 760 000 долларов
Открытые корты, хард
Второй круг
Опубликовал: Кирилл Куценко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем