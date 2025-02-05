Даллас (ATP). Мунар борется с Юнчаокете, Фриц встретится с Риндеркнешем, Опелка – с Шевченко, Рууд, Пол и Тиафу вышли во 2-й круг
Тэйлор Фриц сыграет с Артуром Риндеркнешем в первом круге в Далласе.
Ранее Каспер Рууд победил Маркоса Гирона.
Сетка турнира здесь.
Dallas Open
Даллас, США
3 – 9 февраля 2025
ATP 500
Призовой фонд – 2 760 000 долларов
Открытые корты, хард
Первый круг
Опубликовал: Кирилл Куценко
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