Квитова показала, как 5-месячный сын наблюдает за ее тренировкой на корте

Петра Квитова показала, как тренируется на корте на Мальдивах.

«Смотрю, как мама играет в теннис, и жду не дождусь, когда мы будем играть вместе! 👶» – подписала фото двукратная чемпионка «Уимблдона».

Она родила сына Петра 7 июля 2024-го.