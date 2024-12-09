Квитова показала, как 5-месячный сын наблюдает за ее тренировкой на корте
Петра Квитова показала, как тренируется на корте на Мальдивах.
«Смотрю, как мама играет в теннис, и жду не дождусь, когда мы будем играть вместе! 👶» – подписала фото двукратная чемпионка «Уимблдона».
Она родила сына Петра 7 июля 2024-го.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: инстаграм Квитовой
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