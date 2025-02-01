Ястремская впервые с 2022-го вышла в финал WTA

Даяна Ястремская обыграла Клару Таусон в полуфинале в Линце – 6:1, 6:4.

Украинка вышла в шестой финал в карьере и первый с Лиона-2022. У нее три титула – последний из них выигран в 2019-м.

В понедельник Ястремская вернется в топ-50.

Теперь она поборется с Екатериной Александровой или Каролиной Муховой.