Ястремская впервые с 2022-го вышла в финал WTA
Даяна Ястремская обыграла Клару Таусон в полуфинале в Линце – 6:1, 6:4.
Украинка вышла в шестой финал в карьере и первый с Лиона-2022. У нее три титула – последний из них выигран в 2019-м.
В понедельник Ястремская вернется в топ-50.
Теперь она поборется с Екатериной Александровой или Каролиной Муховой.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennisabstract.com
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