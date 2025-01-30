Соболенко и Фриц, Бадоса и Циципас, Болтер и де Минаур выступят в микст-турнире перед стартом Индиан-Уэллс

Перед стартом турнира в Индиан-Уэллс пройдет выставочный турнир микстов.

4 марта восемь дуэтов сыграют в формате плей-офф. Всего будет семь матчей, состоящих из одного тай-брейка до 10 очков.

В пары объединятся:

Чемпионы прошлого года – Соболенко и Фриц.