Соболенко и Фриц, Бадоса и Циципас, Болтер и де Минаур выступят в микст-турнире перед стартом Индиан-Уэллс
Перед стартом турнира в Индиан-Уэллс пройдет выставочный турнир микстов.
4 марта восемь дуэтов сыграют в формате плей-офф. Всего будет семь матчей, состоящих из одного тай-брейка до 10 очков.
В пары объединятся:
Чемпионы прошлого года – Соболенко и Фриц.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: bnpparibasopen.com
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