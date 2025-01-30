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Соболенко и Фриц, Бадоса и Циципас, Болтер и де Минаур выступят в микст-турнире перед стартом Индиан-Уэллс

Перед стартом турнира в Индиан-Уэллс пройдет выставочный турнир микстов.

4 марта восемь дуэтов сыграют в формате плей-офф. Всего будет семь матчей, состоящих из одного тай-брейка до 10 очков.

В пары объединятся:

Чемпионы прошлого года – Соболенко и Фриц.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: bnpparibasopen.com
logoАрина Соболенко
logoТэйлор Фриц
logoМария Саккари
logoМэдисон Киз
logoТомми Пол
logoСтефанос Циципас
logoПаула Бадоса
logoКаспер Рууд
logoБен Шелтон
logoЭмма Наварро
logoАлекс де Минаур
logoКэти Болтер
logoWTA
logoBNP Paribas Open
logoATP
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