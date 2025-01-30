  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Клейстерс о самых сложных соперницах: «Больше всего на меня повлияли Серена и Энен: приходилось корректировать игру, чтобы прибавлять»
2

Клейстерс о самых сложных соперницах: «Больше всего на меня повлияли Серена и Энен: приходилось корректировать игру, чтобы прибавлять»

Ким Клейстерс назвала Серену Уильямс и Жюстин Энен самыми сложными соперницами.

С американкой ее счет в личных встречах 2:7, а с бельгийкой – 13:12.

«Было две соперницы, с которыми мне было особенно тяжело.

Уже в самом начале моей карьеры Серена заставила меня понять, что я должна стать быстрее и сильнее и улучшить подачу: повысить стабильность и процент.

Они показывают твой объективный уровень. Поначалу я даже не могла взять у Серены сет, однажды была близка, проиграла 5:7 (на самом деле Клейстерс взяла у американки первый же сет, что они играли, в четырех следующих матчах – еще два, а потом впервые победила – Спортс’’). Чем ты ближе к цели, тем ты увереннее.

Вторая – Жюстин. У нее был очень разнообразный арсенал, особенно запомнился ее резаный слева на приеме: мне было так трудно вернуть инициативу, пойти вперед. У меня не было такого чувства мяча, как у нее, я больше полагалась на мощь.

Мне кажется, именно эти две соперницы больше всего на меня повлияли: приходилось корректировать игру, чтобы прибавлять».

2004-й – легендарный год в женском теннисе. Где сейчас его звезды?

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: thetennisgazette.com
logoКим Клейстерс
logoЖюстин Энен
logoWTA
logoСерена Уильямс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Фис и Сейбот Уайлд едва не подрались из-за спорного момента в матче Кубка Дэвиса
5вчера, 21:25Видео
«Я очень люблю играть в зале». Александрова о том, что второй год подряд вышла в финал в Линце
5вчера, 19:51
Вероника и Полина Кудерметовы, Наварро и Бадоса заявились на турнир в Мериде, Андрееску получила wild card
1вчера, 19:24
Рублев проиграл 102-й ракетке мира в полуфинале в Монпелье
36вчера, 18:21
Монпелье (ATP). Оже-Альяссим вышел в финал, Рублев выбыл
28вчера, 18:10
Рублев сыграет на апрельском турнире в Барселоне
4вчера, 17:59
Оже-Альяссим вышел в 17-й финал в карьере
3вчера, 17:20
Александрова второй год подряд вышла в финал в Линце
вчера, 15:31
Линц (WTA). Александрова, Ястремская вышли в финал
22вчера, 15:30
Восстановление Джоковича займет меньше времени, чем ожидалось. Он вернется в тур через две недели в Дохе
44вчера, 15:10
Ко всем новостям
Последние новости
Свитолина впервые с 2022-го проиграла россиянке
1030 января, 17:09
Сетка Australian Open-2025
123 января, 20:07
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября 2024, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября 2024, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября 2024, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября 2024, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября 2024, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября 2024, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября 2024, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября 2024, 22:15
Рекомендуем