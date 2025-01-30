Клейстерс о самых сложных соперницах: «Больше всего на меня повлияли Серена и Энен: приходилось корректировать игру, чтобы прибавлять»

Ким Клейстерс назвала Серену Уильямс и Жюстин Энен самыми сложными соперницами.

С американкой ее счет в личных встречах 2:7, а с бельгийкой – 13:12.

«Было две соперницы, с которыми мне было особенно тяжело.

Уже в самом начале моей карьеры Серена заставила меня понять, что я должна стать быстрее и сильнее и улучшить подачу: повысить стабильность и процент.

Они показывают твой объективный уровень. Поначалу я даже не могла взять у Серены сет, однажды была близка, проиграла 5:7 (на самом деле Клейстерс взяла у американки первый же сет, что они играли, в четырех следующих матчах – еще два, а потом впервые победила – Спортс’’). Чем ты ближе к цели, тем ты увереннее.

Вторая – Жюстин. У нее был очень разнообразный арсенал, особенно запомнился ее резаный слева на приеме: мне было так трудно вернуть инициативу, пойти вперед. У меня не было такого чувства мяча, как у нее, я больше полагалась на мощь.

Мне кажется, именно эти две соперницы больше всего на меня повлияли: приходилось корректировать игру, чтобы прибавлять».

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