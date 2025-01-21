Корентена Муте оштрафовали на 15 тысяч долларов за неспортивное поведение.

Во втором круге Australian Open против Митчелла Крюгера француз поругался с судьей на вышке. Он был недоволен решениями и последовавшим предупреждением, а также обвинял судью в том, что из-за его ошибок все теряют время.

«Это безумие, чувак, это безумие. Каждый раз одно и то же. Каждый раз. Каждый раз. Кто этот парень? Я никогда не видел его на корте. На вышке какой-то случайный парень. Это же «Большой шлем», – кричал Муте. Через три с лишним минуты к нему вышел супервайзер.

Гейм спустя Муте продолжил обвинять судей: «Как можно платить таким парням хоть один евро?! Как? Как можно так спускать евро? Или австралийские доллары, неважно. Как такое возможно? Да ладно, чувак! Чувак, каждый вечер все судьи здесь напиваются. А на следующий день рушат игру. Как такое возможно, чувак? Я здесь сражаюсь, ежедневно работаю. Я сражаюсь за то, чтобы быть здесь. А они вот так рушат игру. И я должен оставаться спокойным? Как такое возможно?»

Француз победил в четырех сетах, а в следующем матче уступил Лернеру Тьену.