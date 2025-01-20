Синнер и Швентек стали чемпионами мира ITF 2024 года

Международная федерация тенниса назвала чемпионов мира 2024 года.

В одиночном разряде ими стали Янник Синнер и Ига Швентек .

В парном разряде это Марсело Аревало и Мате Павич , а также Жасмин Паолини и Сара Эррани.

«Чемпионы мира ITF определяются на основе объективных критериев, учитывающих все результаты сезона», – говорится в пресс-релизе. Особую роль при выборе играют турниры «Большого шлема», Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг, Олимпиада.