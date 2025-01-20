Синнер и Швентек стали чемпионами мира ITF 2024 года
Международная федерация тенниса назвала чемпионов мира 2024 года.
В одиночном разряде ими стали Янник Синнер и Ига Швентек.
В парном разряде это Марсело Аревало и Мате Павич, а также Жасмин Паолини и Сара Эррани.
«Чемпионы мира ITF определяются на основе объективных критериев, учитывающих все результаты сезона», – говорится в пресс-релизе. Особую роль при выборе играют турниры «Большого шлема», Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг, Олимпиада.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: официальный сайт ITF
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