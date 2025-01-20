Швентек после разгрома Лис: «Я еще многое могу улучшить. Не чувствую, что я на пике»

Ига Швентек поделилась эмоциями от разгрома Евы Лис в 4-м круге Australian Open.

Она разгромила немку 6:0, 6:1 и второй раз вышла в четвертьфинал австралийского «Большого шлема». В интервью на корте она рассказала о том, как развивается ее игра.

«Мне все еще… Сколько? 23? Да, 23. Я еще многое могу улучшить. Не чувствую, что я на пике.

Конечно, такие матчи приносят уверенность в себе. Обычно, на Australian Open я чувствую себя не очень комфортно, но в этом году все иначе – и на корте, и за его пределами. Я отлично провожу время.

Надеюсь, это продлится еще дольше».