Швентек после разгрома Лис: «Я еще многое могу улучшить. Не чувствую, что я на пике»
Ига Швентек поделилась эмоциями от разгрома Евы Лис в 4-м круге Australian Open.
Она разгромила немку 6:0, 6:1 и второй раз вышла в четвертьфинал австралийского «Большого шлема». В интервью на корте она рассказала о том, как развивается ее игра.
«Мне все еще… Сколько? 23? Да, 23. Я еще многое могу улучшить. Не чувствую, что я на пике.
Конечно, такие матчи приносят уверенность в себе. Обычно, на Australian Open я чувствую себя не очень комфортно, но в этом году все иначе – и на корте, и за его пределами. Я отлично провожу время.
Надеюсь, это продлится еще дольше».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: интервью Швентек на корте
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