Швентек 10-й раз вышла в четвертьфинал «Большого шлема». В последних трех матчах она проиграла 4 гейма

Ига Швентек вышла в 1/4 финала Australian Open.

Вторая ракетка мира обыграла Еву Лис (6:1, 6:0) и второй раз добралась до четвертьфинала в Мельбурне.

Швентек проводит 24-й «Большой шлем» в карьере и вышла в четвертьфинал 10-й раз. Она стала самой молодой теннисисткой c 2009 года, добившейся этого результата.

В последних трех матчах полька проиграла всего четыре гейма.

За место в полуфинале она поборется с Дарьей Касаткиной или Эммой Наварро.