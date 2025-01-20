Швентек 10-й раз вышла в четвертьфинал «Большого шлема». В последних трех матчах она проиграла 4 гейма
Ига Швентек вышла в 1/4 финала Australian Open.
Вторая ракетка мира обыграла Еву Лис (6:1, 6:0) и второй раз добралась до четвертьфинала в Мельбурне.
Швентек проводит 24-й «Большой шлем» в карьере и вышла в четвертьфинал 10-й раз. Она стала самой молодой теннисисткой c 2009 года, добившейся этого результата.
В последних трех матчах полька проиграла всего четыре гейма.
За место в полуфинале она поборется с Дарьей Касаткиной или Эммой Наварро.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @Tennis
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем