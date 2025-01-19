Бадоса о четвертьфинале AO против Гауфф: «По-моему, в этом году она еще не проигрывала, очень уверена в себе. Но я тоже хорошо играю»

Паула Бадоса поделилась ожиданиями от встречи с Коко Гауфф.

Они сыграют в четвертьфинале Australian Open.

«Обожаю Коко, очень ее уважаю. Она настоящий боец, у нас всегда сложные матчи.

В полуфинале Пекина было тяжело – я выигрывала, а потом все изменилось. В Риме была похожая история. Надеюсь, я смогу взять реванш.

Это особенный матч – четвертьфинал, центральный корт. Я очень ее уважаю и буду готовиться к битве.

По-моему, в этом году она еще не проигрывала, очень уверена в себе. Но я тоже хорошо играю. И готова с ней бороться».