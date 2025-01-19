Бадоса о четвертьфинале AO против Гауфф: «По-моему, в этом году она еще не проигрывала, очень уверена в себе. Но я тоже хорошо играю»
Паула Бадоса поделилась ожиданиями от встречи с Коко Гауфф.
Они сыграют в четвертьфинале Australian Open.
«Обожаю Коко, очень ее уважаю. Она настоящий боец, у нас всегда сложные матчи.
В полуфинале Пекина было тяжело – я выигрывала, а потом все изменилось. В Риме была похожая история. Надеюсь, я смогу взять реванш.
Это особенный матч – четвертьфинал, центральный корт. Я очень ее уважаю и буду готовиться к битве.
По-моему, в этом году она еще не проигрывала, очень уверена в себе. Но я тоже хорошо играю. И готова с ней бороться».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: пресс-конференция Бадосы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем