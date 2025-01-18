Лернер Тьен: «Я оставил матч с Медведевым в прошлом, но извлек из него уверенность в себе»

Лернер Тьен рассказал, как восстанавливался после матча с Даниилом Медведевым.

В четверг 19-летний американец обыграл Медведева в пяти сетах, а сегодня в трех прошел Корентена Муте.

«Я думал о том, что после большой победы и хорошего матча неизбежно будет спад. Я дал себе время, чтобы осмыслить ту победу – а потом уже настраивался на сегодняшний. У меня хорошо получилось.

Я оставил матч с Медведевым в прошлом, но извлек из него уверенность в себе.

После того матча я приехал в гостиницу в районе 4 утра. Заснуть смог только в 7. Проспал примерно до 13:30 – и поехал на корты. Потренировался минут 25 – стоя на месте, побил по мячу. И в сумме несколько часов провел у физиотерапевта.

Сегодня до матча был легкий день – легкая тренировка. И сходил к физио до и после тренировки.

А после всего этого хорошо выспался – мне это было необходимо».