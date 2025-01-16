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Медведева могут оштрафовать на 100 тысяч долларов

Даниил Медведев может получить крупный штраф за поведение на Australian Open.

В первом круге он стучал ракеткой по камере, повешенной на сетку, и сломал и ракетку, и камеру.

По правилам, за сломанную ракетку ему грозит штраф до 50 тысяч долларов. Но если судьи квалифицируют эпизод как неспортивное поведение, то штраф может составить до 100 тысяч.

Кроме того, Медведев должен будет компенсировать стоимость камеры.

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: @TennisChannel
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