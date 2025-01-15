Фариа о поражении от Джоковича: «Мне удалось взять сет, и однажды я смогу рассказать эту историю детям»
Жайме Фариа отреагировал на поражение от Новака Джоковича на Australian Open.
«Это был невероятный, но суровый опыт. Невообразимо. Замечательный день. Обидно за итоговый результат, хотя я провел хороший матч. Я чувствовал, что способен на большее, но против лучшего в истории в его любимых условиях... Наверное, это второе по сложности испытание в теннисе после матча против Надаля на «Ролан Гаррос». Я доволен, мне удалось взять сет, я получил новые знания и опыт и однажды смогу рассказать эту историю детям».
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Bola Amarela
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