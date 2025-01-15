Мирра Андреева о нейтральном флаге: «Я ничего не могу с этим сделать, от меня это не зависит»
Мирра Андреева прокомментировала то, что играет под нейтральным флагом.
Ее попросили оценить перспективу возвращения возможности играть под флагом России.
«Я ничего не могу с этим сделать, от меня это не зависит. Так что будет так, как будет.
Вот и все».
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: пресс-конференция Мирры Андреевой
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