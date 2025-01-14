Мирра Андреева и Диана Шнайдер провели и выиграли первый матч на «Большом шлеме»

Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли во второй круг Australian Open.

Россиянки обыграли на старте Анжелику Морателли и Катаржину Питер – 7:5, 6:1. Это был их первый совместный матч на «Большом шлеме».

В следующем круге они могут встретиться с Жасмин Паолини и и Сара Эррани (4), если те обыграют Дарью Сэвилл и Присциллу Хон (WC).

Напомним, Андреева и Шнайдер уступили Паолини и Эррани в финале Олимпиады-2024.