Эрика Андреева впервые выиграла матч на Australian Open

Эрика Андреева вышла во второй круг Australian Open.

Россиянка впервые выступает в основной сетке в Мельбурне и обыграла Сайсай Чжэн – 6:1, 7:6(6).

В прошлом году Андреева-старшая выиграла по матчу на «Уимблдоне» и US Open. Во втором круге 86-я ракетка мира встретится с Беатрис Хаддад Майей.