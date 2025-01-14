Эрика Андреева впервые выиграла матч на Australian Open
Эрика Андреева вышла во второй круг Australian Open.
Россиянка впервые выступает в основной сетке в Мельбурне и обыграла Сайсай Чжэн – 6:1, 7:6(6).
В прошлом году Андреева-старшая выиграла по матчу на «Уимблдоне» и US Open. Во втором круге 86-я ракетка мира встретится с Беатрис Хаддад Майей.
Опубликовал: Павел Ниткин
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