Тиафу подарил ракетку болельщику после 5-сетовой победы в первом круге Australian Open
Фрэнсис Тиафу в борьбе вышел во второй круг Australian Open.
17-я ракетка мира в пяти сетах обыграл Артура Риндеркнеша – 7:6(2), 6:3, 4:6, 6:7(4), 6:3. В четвертом сете американец подавал на победу.
После матча, который продолжался больше 4 часов, Тиафу подарил ракетку болельщику.
Опубликовал: Павел Ниткин
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