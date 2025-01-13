Тиафу подарил ракетку болельщику после 5-сетовой победы в первом круге Australian Open

Фрэнсис Тиафу в борьбе вышел во второй круг Australian Open.

17-я ракетка мира в пяти сетах обыграл Артура Риндеркнеша – 7:6(2), 6:3, 4:6, 6:7(4), 6:3. В четвертом сете американец подавал на победу.

После матча, который продолжался больше 4 часов, Тиафу подарил ракетку болельщику.