Оже-Альяссим впервые выиграл титул на открытых кортах

Феликс Оже-Альяссим взял титул ATP 250 в Аделаиде.

В финале канадец победил Себастьяна Корду со счетом 6:3, 3:6, 6:1. Они второй раз встречались на этой стадии – канадец уже обыгрывал его в Антверпене в 2022-м.

Теперь у 24-летнего Оже-Альяссима шесть титулов ATP . Он впервые выиграл турнир на открытых кортах.