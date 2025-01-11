Оже-Альяссим впервые выиграл титул на открытых кортах
Феликс Оже-Альяссим взял титул ATP 250 в Аделаиде.
В финале канадец победил Себастьяна Корду со счетом 6:3, 3:6, 6:1. Они второй раз встречались на этой стадии – канадец уже обыгрывал его в Антверпене в 2022-м.
Теперь у 24-летнего Оже-Альяссима шесть титулов ATP. Он впервые выиграл турнир на открытых кортах.
Опубликовано: Алёна Майорова
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