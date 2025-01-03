Андреева и Шнайдер вышли в финал парного турнира в Брисбене. За титул они сыграют с Калинской и Хон
Три россиянки сыграют в финале парного турнира WTA 500 в Брисбене.
В первом полуфинале Анна Калинская и Присцилла Хон обыграли Тимеа Бабош и Николь Меличар – 6:1, 7:5.
Во втором Мирра Андреева и Диана Шнайдер победили Суко Аояму и Эри Ходзуми – 7:5, 6:2.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем