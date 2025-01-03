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Андреева и Шнайдер вышли в финал парного турнира в Брисбене. За титул они сыграют с Калинской и Хон

Три россиянки сыграют в финале парного турнира WTA 500 в Брисбене.

В первом полуфинале Анна Калинская и Присцилла Хон обыграли Тимеа Бабош и Николь Меличар – 6:1, 7:5.

Во втором Мирра Андреева и Диана Шнайдер победили Суко Аояму и Эри Ходзуми – 7:5, 6:2.

Опубликовал: Кирилл Куценко
logoМирра Андреева
logoАнна Калинская
logoТимеа Бабош
logoДиана Шнайдер
Эри Ходзуми
logoWTA
logoBrisbane International
logoНиколь Меличар
logoПрисцилла Хон
Суко Аояма
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