Джокович о праздновании в Брисбене: «Дочь попросила сыграть на скрипке, а сын – на саксофоне. Я постарался совместить»

Новак Джокович прокомментировал празднование победы, которое сделал в Брисбене.

Сегодня во втором круге он обыграл Гаэля Монфиса (6:3, 6:3).

– Ваши дети на трибуне. Они давали папе советы, что делать на корте, или они не вмешиваются?

– Каждый из детей попросил отпраздновать по-своему. Дочь попросила и дальше играть на скрипке, а сын попросил сыграть на саксофоне. Поэтому я постарался совместить эти два празднования.

Семья впервые приехала со мной в Австралию. Это очень долгая поездка, но они приехали, чтобы быть рядом, поддержать меня и замечательно провести время вместе вне корта. Я счастлив, и это позволяет мне показывать лучший теннис.